Украина Границу Украины за сутки пересекли почти десять тысяч человек

2020-04-09 14:15 417

В течение суток на въезд в Украину оформлено 5,6 тысячи граждан, сообщает Госпогранслужба.

"За прошедшие сутки пограничники совершили около 10,5 тысяч пропускных операций. На въезд в Украину оформлено 5,6 тысячи наших соотечественников. Кроме того, вчера Украину покинули более 3,6 тысячи человек, из них более 1,3 тысячи иностранцев", - говорится в сообщении.

Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья лиц, направлявшихся в Украину.

При проверке врачами признаков заболевания Covid-19 не выявлено.

Кроме того, за прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлены 5 нарушителей правил карантина.

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