Коронавирус После прогулки по Киеву Алиев жалуется на здоровье, сдал тест на COVID-19

2020-04-10 11:40 126

Бывший игрок Динамо Киев Александр Алиев сдал тест на коронавирус. Об этом экс-футболист рассказал во время прямого эфире в Instagram.

Ранее после одной из прогулок по Киеву Алиев рассказал о кашле и температуре, а теперь решил проверить нет ли у него вируса.

"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Самочувствие? Ну, такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается - 36,9. Мне кажется, мы уже давно все переболели этой болезнью", - сказал экс-футболист.

Напомним, в 2018 году бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев стал игроком футбольного клуба "Мелиоратор" из города Буча (Киевская область). Затем сообщалось, что Алиев кроме игры на поле также занимается тренерской работой в указанной команде.

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