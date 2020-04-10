Украина Из-за COVID-19 в Украине перекрыли город - въезд и на выезд запрещен

2020-04-10 12:11 87
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В городе Олешки Херсонской области в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в выходные введут дополнительные карантинные ограничения. Такое решение было принято областной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ограничения вводятся на период с 11 апреля до 6:00 13 апреля.

Как сообщил в Facebook Олешковский городской голова Дмитрий Воронов, во время действия ограничений горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

"На выходные дни Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома", - сообщил Воронов.

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