Украина В каких случаях больных тестируют наиболее надежным методом ПЦР

2020-04-10 12:42 48

В Украине начали проверять на наличие коронавируса всех, у кого обнаружили пневмонию. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Граждан с пневмонией тестируют методом ПЦР. Кроме того, на коронавирус также проверяют людей, которые вернулись из-за границы до появления симптомов коронавирусной болезни.

Все кто вернулись из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию на 14 дней. Люди, которые вернулись из стран с местной передачей коронавируса, должны отправиться на обязательную обсервацию.

Напомним, в Украине за сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 331 - до 2203 человек. Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 69 человек, 61 пациент вылечился.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай все о коронавирусе и способах не заболеть