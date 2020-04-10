Украина В каких случаях больных тестируют наиболее надежным методом ПЦР

2020-04-10 12:42 48
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В Украине начали проверять на наличие коронавируса всех, у кого обнаружили пневмонию. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Граждан с пневмонией тестируют методом ПЦР. Кроме того, на коронавирус также проверяют людей, которые вернулись из-за границы до появления симптомов коронавирусной болезни.

Все кто вернулись из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию на 14 дней. Люди, которые вернулись из стран с местной передачей коронавируса, должны отправиться на обязательную обсервацию.

Напомним, в Украине за сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 331 - до 2203 человек. Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 69 человек, 61 пациент вылечился.

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Украина

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