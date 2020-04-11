Украина видео Ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"

2020-04-12 00:02 438
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Чернобыльской зоне продолжают бушевать пожары, спровоцированные поджогом сухой травы

Уже неделю огонь тушат на территории территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.

По информации спасателей, к тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 т воды.

Как выглядит ядовитый пожар изнутри, продемонстрировали с помощью видеозаписи, сделанной из машины пожарников, которые едут бороться с огнем. Кадры опубликовали в социальной сети Фейсбук.

На видео, снятом из окон авто, видно, как полыхают лес и сухая трава, а дым делает видимость на некоторых участках практически нулевой.

В кадре слышна ненормативная лексика, один из парней кричит, что «печет», имея в виду высокую температуру.

 

 

Запись вызвала огромный резонанс среди пользователей.

«Вот, теперь янтарь будут мыть прямо под носом у всех. Все сгорит, и начнут работать», «За нарушение карантина 17000 грн штраф, а за поджигание травы – скудные несколько сотен грн. А надо крупный штраф и уголовная ответственность за повторное совершение преступления. Иначе не научишь, наверное», «местных поджигателей надо, как зайцев отстреливать ... хотя нет, зайцев жаль, а поджигателей, вроде, негуманно, поэтому просто под суд и в тюрьму, а ключик потерять», «Ребята, берегите себя, вас ждут дома. Ужасно», «Украина летит в пропасть. А нам забили голову коронавирусом», – пишут под видео.

Пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля, а уже 6 апреля правоохранители задержали 27-летнего жителя села Раговка, которого подозревают в поджоге. Полицейским этот гражданин пояснил, что ради забавы вблизи заброшенной фермы он поджег в нескольких местах дикий сухостой. Огонь ветром перекинуло дальше, а он уже не смог потушить огонь.

Ему вручили подозрение в причинении пожара. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Появились фото огромных клубов дыма над Чернобыльской зоной

2020-04-11 12:30 594

Пожар в Чернобыльской зоне - какой радиационный фон в Киеве и области

2020-04-07 12:15 663

фото В Чернобыльской зоне горит лес - Киев задыхается от ядовитого смога

2020-04-06 10:38 963

Киев в кольце пожаров, в городе зафиксировано сильное загрязнение воздуха

2020-04-05 09:00 1098

Еще новости в разделе "Украина"

В Украину идут заморозки: спасатели предупредили об опасности

2020-04-12 00:07 312

видео Ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"

2020-04-12 00:02 438

Появились фото огромных клубов дыма над Чернобыльской зоной

2020-04-11 12:30 594

В Украине введут единый электронный билет для всего транспорта

2020-04-10 15:34 3585
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украину идут заморозки: спасатели предупредили об опасности 2020-04-12 00:07 312
видео Ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!" 2020-04-12 00:02 438
Появились фото огромных клубов дыма над Чернобыльской зоной 2020-04-11 12:30 594
В Украине введут единый электронный билет для всего транспорта 2020-04-10 15:34 3585

Лента

видео 00:09 Больницы Москвы начали "задыхаться" от коронавируса. Врачи перешли на авральный режим
00:07 В Украину идут заморозки: спасатели предупредили об опасности
00:06 Коронавирус успел мутировать в три разных штамма, – ученые
00:05 Священник из Почаева заразился коронавирусом
00:04 В Эквадоре побит рекорд инфицирования коронавирусом. Тела умерших оставляют на улице
00:03 ВОЗ обеспокоилась коронавирусом в Беларуси и спрогнозировала там вспышку Covid-19
видео 00:02 Ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"
00:01 Ученые нашли эффективную замену маскам: защищает от любых вирусов
15:30 Вакцина от коронавируса может быть готова в сентябре - профессор Оксфорда
15:00 Распространение коронавируса замедлилось в четырех странах Европы - ВОЗ