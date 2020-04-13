Мир Массовые протесты в Брюсселе разгоняли водометами, много арестованных

2020-04-13 10:13 204

Несмотря на карантин, в самом сердце ЕС вспыхнули беспорядки в ответ на гибель 19-летнего парня, который пытался бежать от полицейских на скутере и врезался в патрульное авто.

Призывы к митингу были опубликованы в социальных сетях, чтобы выразить недовольство после несчастного случая, который закончился смертью молодого человека. Несмотря на запрет на собрания из-за коронавируса, они привели к беспорядкам ​​в Андерлехте.

"В пятницу вечером 19-летний парень по имени Адиль ехал на скутере по промышленной набережной в Андерлехте, когда он врезался в полицейскую машину перед ним. Он пытался убежать от патруля, который его преследовал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Во время митинга собравшиеся молодые люди стали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни. После этого полиция приступила к задержаниям.

Родители погибшего парня заявили, что не несут ответственности за призывы к митингу, и что они призвали вернуться к спокойствию. На тот момент было задержано 57 человек. Пресс-служба местного полицейского подразделения подтвердила, что при разгоне толпы полиция применяла водометы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай то, что никогда не покажут по ТВ