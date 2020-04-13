Мир Массовые протесты в Брюсселе разгоняли водометами, много арестованных

2020-04-13 10:13 204
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Несмотря на карантин, в самом сердце ЕС вспыхнули беспорядки в ответ на гибель 19-летнего парня, который пытался бежать от полицейских на скутере и врезался в патрульное авто. 

Призывы к митингу были опубликованы в социальных сетях, чтобы выразить недовольство после несчастного случая, который закончился смертью молодого человека. Несмотря на запрет на собрания из-за коронавируса, они привели к беспорядкам ​​в Андерлехте. 

"В пятницу вечером 19-летний парень по имени Адиль ехал на скутере по промышленной набережной в Андерлехте, когда он врезался в полицейскую машину перед ним. Он пытался убежать от патруля, который его преследовал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Во время митинга собравшиеся молодые люди стали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни. После этого полиция приступила к задержаниям.

Родители погибшего парня заявили, что не несут ответственности за призывы к митингу, и что они призвали вернуться к спокойствию. На тот момент было задержано 57 человек. Пресс-служба местного полицейского подразделения подтвердила, что при разгоне толпы полиция применяла водометы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай то, что никогда не покажут по ТВ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Не хотят в обсервацию: В аэропорту «Борисполь» полиция гонялась за вернувшимися из Вьетнама пассажирами

2020-03-29 21:00 1356

Соблюдайте правила карантина: полиция обратилась к населению

2020-03-29 12:00 1371

Аваков рассказал о комендантском часе и отслеживании нарушителей по мобильному

2020-03-26 13:44 1116

Полиция хочет ввести в Киеве комендантский час из-за угрозы мародерства

2020-03-25 12:43 909

Еще новости в разделе "Мир"

Массовые протесты в Брюсселе разгоняли водометами, много арестованных

2020-04-13 10:13 204

видео Что вылетает из черной дыры - ученые доказали смелую гипотезу Эйнштейна

2020-04-10 22:12 3063

фото Сенатор США вылечился от коронавируса и устроился бесплатно работать в клинику

2020-04-08 14:16 657

Facebook и Google раскрывают маршруты перемещения пользователей во время карантина

2020-04-08 12:13 690
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Массовые протесты в Брюсселе разгоняли водометами, много арестованных 2020-04-13 10:13 204
видео Что вылетает из черной дыры - ученые доказали смелую гипотезу Эйнштейна 2020-04-10 22:12 3063
фото Сенатор США вылечился от коронавируса и устроился бесплатно работать в клинику 2020-04-08 14:16 657
Facebook и Google раскрывают маршруты перемещения пользователей во время карантина 2020-04-08 12:13 690

Лента

видео 12:15 ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА КАРАНТИНЕ - ТОП 10 ЛУЧШИХ НОВИНОК КИНО
11:43 Кредит МВФ под угрозой - в Минфине вспомнили про еще одно условие
11:14 Доллар и евро в Украине подешевели - курс валют на сегодня
видео 10:42 Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения усилился - огонь подошел к АЭС
10:13 Массовые протесты в Брюсселе разгоняли водометами, много арестованных
видео 09:40 Украинцы массово возвращаются из ЕС - на на границе творится что-то невероятное
09:12 Украинцев призвали провести Пасху дома - богослужения будут транслировать онлайн
08:39 Под Винницей зафиксировано массовое заражение медиков COVID-19
08:11 COVID-19 в Украине: когда ждать пика заболеваемости и что делать уже сегодня
видео 07:32 Самые простые способы сшить защитную маску из того, что есть в каждом доме