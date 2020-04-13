Украина Стали известны реальные причины подорожания продуктов. Что будет дальше

2020-04-14 09:40 69

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уверяет, что в Украине сегодня рынок наполнен товарами и дефицита никакого быть не может.

Ажиотажный рост цен на некоторые продукты уже удалось остановить.

"Сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильна и контролируема", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка о предельных объемах экспорта пшеницы. Министр отметил, что к тому времени, когда начнет поступать зерно нового урожая, будет 3 млн тонн пшеницы. "Это в два раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - подчеркнул Петрашко.

Петрашко назвал три основные причины подорожания продуктов:

1) сезонность, так как перед Пасхой традиционно растут цены на некоторые продукты

2) девальвация гривны

3) спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают.

Также он признал, что в последние 10 дней цены не росли. В Миэкономики работают над недопущением продовольственного дефицита и стабилизацией цен на продукты первой необходимости и медицинские изделия. Ведется ежедневный мониторинг цен и привлекаются к диалогу производители, дистрибьюторы и магазины.

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