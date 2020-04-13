Украина Из-за карантина в Украине потеряли работу почти 400 тысяч человек

2020-04-14 13:44 132

Всего за неделю количество безработных в Украине выросло на 36,2 тысяч - до 387,5 тысяч человек. В годовом измерении уровень безработицы вырос почти на четверть, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госслужбу занятости.

При этом неделей ранее сообщалось о росте безработицы на 13%.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - говорится в сообщении.

Наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

В Кабмине прогнозируют рост безработицы до 9,4% вместо 8,1%, как ожидалось ранее. Также падет уровень реальной зарплаты.

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