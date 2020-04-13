Украина Рада разблокировала подписание закона о земле

2020-04-13 16:30 177
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Противники открытия рынка земли подали в парламент 13 постановлений об отмене результатов голосовоания от 30 марта.

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 13 апреля, разблокировала подписания закона об открытии рынка земли.

Парламентарии рассмотрели 13 постановлений об отмене результатов голосования от 30 марта.

Ни одно из постановлений не поддержали более 72 депутатов.

Таким образом, закон может подписать спикер парламента и президент.

Напомним, 30 марта Рада приняла закон о введении рынка земли с июля 2021 года. Согласно закону, первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более 100 гектаров в одни руки. После этого покупать гектары разрешат украинским юридическим лицам и не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Вопрос о продаже земли иностранцам обещают решить на референдуме позже.

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