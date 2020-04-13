Ситуация в зоне отчуждения значительно ухудшилась

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС стремительно ухудшилась ситуация с пожаром, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что пожар не могут ликвидировать с 4 апреля, дым из зоны отчуждения захватил большую территорию Киева.
Пожар в Чернобыле уничтожил старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 12 бывших сел. Из некоторых поселков власти эвакуировали людей. Накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции.
Также на охваченную огнем территорию самолеты и вертолеты тоннами сбрасывают воду. Для борьбы с масштабным пожаром задействованы сотрудники пожарной службы с других областей.
Ущерб от огня уже составляет десятки миллионов гривен, а причиной возгорания леса, предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.
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