Мир Премьер-министр победил коронавирус - тест показал отрицательный результат

2020-04-14 14:45 75

Результаты тестов на коронавирус, которые сдал британский премьер Борис Джонсон перед выпиской из больницы, показали отрицательный результат.

"Сегодня выяснилось, что г-н Джонсон дал отрицательный результат на Covid-19 до того, как вчера он покинул больницу Св. Томаса в центре Лондона, чтобы начать выздоровление в его официальной загородной резиденции", - сообщил пресс-секретарь премьера, сообщает The Times.

Представитель Джонсона сказал, что стандартная практика тестирования применяется перед выпиской, чтобы получить гарантии о том, что пациенты избавились от инфекции.

Борис Джонсон уже пообщался со своим заместителем Домиником Раабом. Он воздержится от какой-либо работы в правительстве, и будет восстанавливать силы в Шекерсе.

Заменяющий премьера британский министр иностранных дел Доминик Рааб объявит в четверг о продлении карантинных ограничений как минимум до 7 мая, сообщает Times.

Напомним, 12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который был госпитализирован с коронавирусом, был выписан из больницы.

Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса в воскресенье вечером, 5 апреля, с постоянной высокой температурой и кашлем, а в понедельник - переведен в реанимацию.

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