Украина Пенсии украинцев пересчитают по новой схеме: чего ждать уже в мае, важное уточнение

2020-04-14 18:30 123

Пенсии украинцев проиндексируют в мае, после чего выплаты должны вырасти

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров № 251.

Согласно документу перерасчет пенсий будет происходить с коэффициентом 1,11. Предполагается, что такой перерасчет позволит увеличить пенсионные выплаты абсолютно всех получателей этих начислений на 100 гривен.

Также предусмотрено, что если перерасчет будет давать меньше 100 гривен надбавки к полученной в результате индексации суммы будет добавляться сумма, чтобы в результате получилось 100 гривен плюс.

При этом если ежемесячная сумма пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных выплат, целевой денежной помощи и т. п. не будет достигать 2100, то надбавка будет такого размера, чтобы достичь этой суммы.

При этом Пенсионный фонд обнародовал статистику, согласно которой что без повышения пенсионных начислений останутся около 3,5 млн пенсионеров Украины.

Также напомним, что пенсионеры, у которых ежемесячные выплаты меньше 5 тысяч гривен, должны получить дополнительно 1 тысячу гривен. Это одноразовая выплата. Ожидается, что пособие получат более чем 10,6 миллионов человек. Для этого из госбюджета направят более 10 миллиардов гривен.

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