Украина В Минсоцполитики разъяснили, кто получит одноразовую денежную помощь в сумме 1000 гривен

2020-04-14 21:30 231

В Министерстве социальной политики разъяснили, что единовременное пособие в сумме 1 тыс. гривен в течение 5 дней получают те, чья пенсия меньше 5 тыс. гривен, и другие лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

“Минсоцполитики дает разъяснения, кто получит одноразовую денежную помощь в сумме 1000 гривен. Постановлением Кабинета министров Украины ... предусмотрена выплата единовременного пособия в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения: пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года”, — говорится в сообщении.

Также указано, что одноразовую денежную помощь получат лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, кроме тех, кто уже получает дополнительные выплаты, получатели социальной помощи, не имеющие права на пенсию и неработающие лица пенсионного возраста, которые не получают пенсию.

“После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллионам людей”, - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал инициативы Президента Зеленского относительно надбавок в 1000 грн пенсионерам в связи с глобальным кризисом через COVID-19.

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