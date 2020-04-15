Украина В Чистый четверг в Украину придет 20-градусное тепло

2020-04-15 18:00 246
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Атмосферный фронт, который принес нежданный снег и дождь, наконец, оставляет Украину. В Чистый четверг, 16 апреля, осадков не ожидается, будет преобладать повышенное атмосферное давление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, циклон с севера все же придет на северные и восточные области теплым атмосферным фронтом. Поэтому ночью в северных областях, а утром на востоке Украины пройдут небольшие дожди.

"Между теплым фронтом (красная линия) и следующим за ним холодным фронтом (синяя линия с колючками) существует так называемый теплый сектор. Карта 1. Вот в него мы завтра и попадем, а, следовательно, температура воздуха существенно повысится, днем предполагается до +12...+18 градусов, а местами и до +20 градусов. Карта 2.", - рассказала Диденко.

Однако ночь все еще будет холодной, +1...+6 градусов, местами есть вероятность небольших заморозков.

"Особенность завтрашнего дня - сильный, до штормового, ветер. Направление поменяется с северо-западного на юго-западный, что нам сейчас на руку", - пишет синоптик.

В столице завтра также ожидается сильный юго-западный ветер. Днем температура воздуха в Киеве поднимется до +16...+18 градусов, но ночь также будет холодной, +2...+5 градусов, в окрестностях местами заморозки 0...-2 градуса. Ночью есть вероятность небольшого дождя, завтра днем в Киеве будет преобладать сухая погода.

"Чистый Четверг пусть мощным сильным ветром снесет всю нечисть, а мы поможем ему чистыми домами, чистыми руками и чистыми мыслями", - подытожила синоптик.

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