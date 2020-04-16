Украина Самый ходовой психологический трюк финансовых мошенников - не попадись

2020-04-17 09:12 129

Злоумышленники пытаются максимально напугать, чтобы людям было проще расстаться с деньгами. К такому неутешительному выводу пришли эксперты финансовой и банковской сферы Украины.

«Коронавирус – это еще одна тематика, которая должна напугать человека, заставить его что-то делать. Этот бизнес построен на том, что надо человека напугать. Все боятся вируса. И рассылка, которая приходит, побуждает людей переходить по ссылкам и подвергать опасности свое программное обеспечение и деньги», – говорит председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Мошенники де-факто занимаются психологическим биотерроризмом, угрозами и вымогательством.

«Пугать вас могут не только разглашением информации, но и тем, что родных и близких физически заразят коронавирусом. Как в это можно поверить, мне сложно представить, тем не менее люди верят. Поэтому, когда вам в этой ситуации предлагают куда-то заплатить, то, к сожалению, на это можете попасться», – предупреждает директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Руководитель направления по противодействию мошенничеству Альфа-Банка Юрий Хмеленко говорит, что мошенники любят выдавать себя за борцов с мошенниками.

«Мошенники любят позиционировать свою историю как антипод, что мы не фрод, не мошенники, а, наоборот, пытаемся защитить ваши средства, поскольку сейчас по вам пытаются осуществить несанкционированные операции, и чтобы сохранить ваши средства, их необходимо перевести на безопасный счет. И будут указывать реквизиты, на которые клиента будут побуждать осуществить перевод», – привел банкир пример подобной ситуации.

При этом мошенники будут пытаться торопить клиента «срочностью» происходящего.

«Эта социальная инженерия включает элемент НЛП, включает определенный эмоциональный фон, чтобы понизить уровень критического восприятия, то есть они будут бить на какую-то эмоцию клиента – на страх, на желание заработать деньги. Если вы не доверяете контакту, то прервите его, поскольку мошенник заточен сделать это здесь и сейчас, не отпускать клиента», – рассказал банкир.

Источник: Finclub.net

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