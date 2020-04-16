Украина видео Киев накрыла пыльная буря: главные правила, как уберечься

2020-04-16 16:18 147

В четверг, 16 апреля, Киев накрыла сильная пыльная буря. Такая буря относится к самым опасным и непредсказуемым явлениям природы. Сильный ветер поднимает в воздух пыль и частицы песка, в результате чего человека настигает буря с удушающим облаком, которая может практически моментально уменьшить видимость почти до нуля и привести к повреждению имущества, травмам, авариям и др.

Как пережить бурю пешком?

Прикройте повязкой нос и рот. Если у вас есть респиратор или маска, которая не пропускает мелкие частицы, немедленно наденьте ее.

Защитите глаза. Обычные очки слабо защищают от пыли и песка, поэтому лучше использовать воздухонепроницаемые защитные очки.

Поищите убежище. Подойдет даже припаркованный автомобиль, лишь бы он не стоял на дороге, где в него могут врезаться другие машины.

Как пережить бурю в авто?

Попытайтесь безопасно уехать от бури. Если вы заметили вдалеке пыльную бурю и при этом находитесь недалеко от машины или прямо в ней, то, возможно, сможете уехать от бури или обогнуть ее. Иногда пыльные бури достигают скорости 120 километров в час, но чаще они гораздо медленнее.

Съедьте на обочину и остановитесь. Если во время поездки видимость упала до 100 метров, постарайтесь съехать с дороги (по возможности покиньте автостраду), поставьте машину на ручной тормоз, выключите фары и убедитесь, что стоп-сигнал и указатель поворота также выключены.

Укройтесь в убежище и оставайтесь там. Не пытайтесь передвигаться в ослепляющей буре, иначе вы не увидите возможную опасность на своем пути.

Закройте окна и выключите кондиционер, который доставляет в салон воздух снаружи.

Не передвигайтесь до тех пор, пока не пройдет буря.

Напомним, загрязненные воздушные массы от пожара на территории трех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС накрыли Киев 10 апреля. По данным ГСЧС, в воздухе могла содержаться большая концентрация цезия-137.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ