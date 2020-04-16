Украина фото На Херсонщине взорвался грузовик с боеприпасами

2020-04-16 21:30 78
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В кузове грузовика были боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. Никто не пострадал.

При передислокации военной техники в Херсонской области взорвался автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в четверг, 16 апреля.

Инцидент произошел около полудня, во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки КрАЗ. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал. Следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.

ГБР начало досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 УК).

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