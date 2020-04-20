Украина Мошенничество по телефону - как легко определить с кем говоришь

2020-04-20 11:44 1581

Мошенники зачастую пытаются выдать себя за работников банков, чтобы получить от человека его личные данные и таким образом похитить его деньги. Но в телефонной беседе их можно запросто различить. Нужно лишь знать несколько простых вещей... Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола в Киеве.

«Если мы говорим о телефонном фишинге, то надо серьезно относиться к различным СМС и email-рассылкам с выигрышами, благотворительными фондами, социальной помощью. Должна срабатывать базовая установка, что бесплатный сыр только в мышеловке», – говорит руководитель направления по противодействию мошенничеству Альфа-Банка Юрий Хмеленко.

По его словам, клиента должны насторожить определенные вопросы телефонного собеседника.

«Тем более если якобы сотрудник банка при проведении платежа будет требовать номер карты, OTP-коды. Это красный сигнал, стопер, что это с высокой степенью вероятности является мошенничеством. Банковские сотрудники такую информацию не запрашивают», – пояснил он.

Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов сам пользуется банковскими услугами и поэтому как клиент банка может посмотреть на ситуацию со стороны.

«Банк лично звонит редко, например, когда перепроверяет операцию, чтобы спросить, действительно ли вы хотите провести эту транзакцию. Но фраза «дайте информацию по карточке» нереальна», – отмечает он.

Лучше перезвонить банку самостоятельно.

«Звонок от банка – это редкая вещь. В этой части всегда клиент должен быть внимательным и осторожным. Клиенту лучше строить отношения с банком через кол-центр, позвонить самому», – советует председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Также он советует завести отдельную карту для интернет-платежей и регулярно менять пароли.

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Насторожить клиента должно сердоболие банка.

«Подозрение может вызвать желание помочь, которое отталкивается от решения проблемы, которая якобы есть у клиента. Если клиент получает звонок из банка и сотрудник предлагает свою помощь в срочном решении какой-то проблемы, то надо ставить под сомнение правильность этого звонка», – рассказывает заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Банкир призывает не раскрывать номера из СМС ни якобы представителю банка, ни якобы представителю мобильного оператора, и вообще – не сообщать персональную информацию при входящих звонках, а совершать платежи только на сайтах с защитой «https».

«Большинство случаев мошенничества связаны с тем, что клиенты банков сами помогают мошенникам, передавая им информацию, которая позволяет получить доступ к их банковским счетам», – говорит он.

«Банк никогда не просит своих клиентов называть инициалы, номер карты, остаток по счету, CVV-код, коды подтверждения операций или пароль от интернет-банкинга. Банк не будет просить искать терминал, диктовать телефоны», – предупредил заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

Директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов считает, что клиенты уже знают, что «максимум можно дать номер карты, а все остальное – нельзя».

«И если у вас их спрашивают, то это, скорее всего, мошенник», – отметил он.

Источник: Finclub.net

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