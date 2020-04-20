Мир США охватили массовые протесты против карантина - боятся банкротства

2020-04-20 12:16 282
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В столице США Вашингтоне, у здания Капитолия тысячи американцев собрались на митинг протеста против карантина. 

"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных (предприятий) является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга, инженер из Бремертона Тайлер Миллер, комментируя причину недовольства протестующих.

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Как сообщает Reuters, митингующие из штата Вашингтон выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".

Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.

По словам официального представителя полиции Вашингтона Криса Лофтиса, толпа осталась на территории столицы после запланированного окончания митинга. Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали.

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