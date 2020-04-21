Коронавирус В ВОЗ признали, что основные проблемы от коронавируса еще впереди

2020-04-21 13:42 186
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Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

"Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Женеве.

По его словам, многие попросту не понимают, что это за вирус. С одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для человека.

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Напомним, 15 апреля Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы. Он обвинил Всемирную организацию здравоохранения в неспособности пресечь эпидемию коронавируса на начальной стадии, когда болезнь распространялась только в Китае.

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