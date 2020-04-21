Украина В Украину придут тепло и солнце: синоптик назвала дату отступления холодов

2020-04-21 17:30 189
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

С четверга, 23 апреля, в Украине прогнозируется потепление, а на выходные страну накроет атмосферный циклон, который принесет в большинство областей долгожданные дожди.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в среду, 22 апреля, погода особо не изменится. Днем температура воздуха будет всего +10 +14 градусов, а ночью возможны даже локальные заморозки. Могут пройти небольшие дожди на Западе, Востоке и в центральной части страны.

Однако уже в четверг в Украине ожидается настоящее тепло. В Киеве во второй половине недели прогнозируется от +15 до +19 градусов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пандемия в Украине идет по сценарию Польши - МОЗ

2020-04-21 19:00 123

В Украине повысили минимальную помощь по безработице на время карантина

2020-04-21 18:30 123

Честная игра и выгодные условия в онлайн-казино Slotor в Украине

2020-04-21 17:25 207

В Украине появится виртуальный детский сад

2020-04-21 17:00 168

Еще новости в разделе "Украина"

В Украину придут тепло и солнце: синоптик назвала дату отступления холодов

2020-04-21 17:30 189

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня - самый холодный день недели

2020-04-21 10:39 429

Чего украинцам ждать от Covid-19 после Пасхи - в МОЗ дали четкий ответ

2020-04-21 09:12 573

КАРТА Погода на неделю: в Украину идет потепление, но будет сильно дождить

2020-04-20 14:14 4644
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украину придут тепло и солнце: синоптик назвала дату отступления холодов 2020-04-21 17:30 189
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня - самый холодный день недели 2020-04-21 10:39 429
Чего украинцам ждать от Covid-19 после Пасхи - в МОЗ дали четкий ответ 2020-04-21 09:12 573
КАРТА Погода на неделю: в Украину идет потепление, но будет сильно дождить 2020-04-20 14:14 4644

Лента

19:30 В МОН сообщили детали о возможных сроках проведения ВНО
19:00 Пандемия в Украине идет по сценарию Польши - МОЗ
18:30 В Украине повысили минимальную помощь по безработице на время карантина
18:00 Специалисты поделились, как очистить печень на карантине
17:30 В Украину придут тепло и солнце: синоптик назвала дату отступления холодов
17:25 Честная игра и выгодные условия в онлайн-казино Slotor в Украине
17:00 В Украине появится виртуальный детский сад
16:45 Новые правила по валюте, срочное обращение ПриватБанка: "Теперь доллары..."
16:30 Никогда не распознаете: врач назвал новый неожиданный симптом коронавируса
16:01 Зеленский обратился к украинцам с тревожным сообщением: "Пора закрывать...."