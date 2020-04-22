Мир Генпрокурор США подал иск против КНР - требуют компенсацию ущерба от COVID

2020-04-22 14:43 240
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Генпрокурор штата Миссури (США) подал иск против китайских властей, которых он обвинил в скрытии информации о серьезности пандемии коронавируса. 

"Миссури стал первым штатом в стране, который подал иск против Пекина в связи с его реакцией на коронавирус, который возник в Ухане и с тех пор заразил более 2,5 млн человек во всем мире", -  сообщает The Hill.

Иск, поданный генеральным прокурором штата, предусматривает получение компенсации за "огромную гибель людей, человеческие страдания и экономические потрясения" в результате пандемии.

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Кроме ущерба иск Миссури направлен на то, чтобы привлечь к ответственности Пекин за его предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующую обработку вспышки в его границах.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что привлечет китайские власти к ответственности, если обнаружится преднамеренное сокрытие или искажение информации об эпидемии коронавируса с их стороны. 

По состоянию на данное время количество заразившихся в США составляет 819 175, из них 45 343 с летальным исходом.

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