Генпрокурор США подал иск против КНР - требуют компенсацию ущерба от COVID

Генпрокурор штата Миссури (США) подал иск против китайских властей, которых он обвинил в скрытии информации о серьезности пандемии коронавируса.
"Миссури стал первым штатом в стране, который подал иск против Пекина в связи с его реакцией на коронавирус, который возник в Ухане и с тех пор заразил более 2,5 млн человек во всем мире", - сообщает The Hill.
Иск, поданный генеральным прокурором штата, предусматривает получение компенсации за "огромную гибель людей, человеческие страдания и экономические потрясения" в результате пандемии.
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Кроме ущерба иск Миссури направлен на то, чтобы привлечь к ответственности Пекин за его предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующую обработку вспышки в его границах.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что привлечет китайские власти к ответственности, если обнаружится преднамеренное сокрытие или искажение информации об эпидемии коронавируса с их стороны.
По состоянию на данное время количество заразившихся в США составляет 819 175, из них 45 343 с летальным исходом.
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