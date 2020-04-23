Украина В апреле цена на газ для компаний снизилась до 2,9 грн - что будет с тарифами

2020-04-23 13:12 69

В апреле оптовая цена на газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,9 гривны за кубометр (без учета НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку), что на 15% меньше, чем в марте.

Как сообщают в Нафтогазе, снижение цены на газ для населения связано с появлением на внутреннем рынке нового ликвидного ценового индикатора.

"Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа", − указали в Нафтогазе.

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Таким образом, оптовая цена в апреле установлена на уровне, который на 15% ниже цены в марте.

Как подчеркнули в Нафтогазе, с января 2020 года цена на газ для населения упала на 38%.

"Снижение цен на газ третий месяц подряд − позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза", − заявил председатель правления компании Андрей Коболев.

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