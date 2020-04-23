Мир COVID-19 впервые выявлен у кошек и даже диких животных в зоопарке

2020-04-24 10:11 237

В американском штате Нью-Йорк тесты двух домашних кошек дали положительный результат на коронавирус.

Как сообщает AP, со ссылкой на чиновников Министерства сельского хозяйства и Центров по контролю и профилактике заболеваний, кошки имеют легкие респираторные симптомы.

Предполагается, что животные заразились COVID-19 от людей в своих домах или окрестностях. Хозяин одной из кошек имел респираторное заболевание примерно за неделю до того, как заболело животное.

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У владельца второй кошки подтвержден коронавирус. При этом у него есть и другая кошка, которая не проявляет симптомов заболевания. Кроме кошек, COVID-19 выявили у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса.

Ученые до сих пор не имеют доказательств того, что животные могут передавать коронавирус людям.

При этом владельцам домашних животных, зараженных COVID-19, рекомендовали избегать тесного контакта и носить маски во время ухода за ними.

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