Украина Антимонопольный комитет заставил аптеки Киева резко снизить цены на маски

2020-04-24 17:31 159
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Торговая наценка на медицинские маски в крупнейших аптечных сетях Киева должна составлять не больше 1 гривны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава столичного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей Хмельницкий.

"Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела областным территориальным отделением АМКУ, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн", - написал он.

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

По словам Хмельницкого, некоторые аптечные сети столицы вообще убрали свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина, а в сети коммунальных аптек снизили свою надбавку до 4% (56 коп.). Напомним, в Киеве сейчас зафиксировано более тысячи подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом нового типа.

Сейчас в киевском отделе АМКУ ожидают информацию от других аптечных сетей.

"Относительно формирования цены на маски почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, по их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку", - отметил Хмельницкий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем опасен Covid-19

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Лечение от COVID-19 в Украине сегодня стоит до 10 тысяч в сутки

2020-04-24 18:34 51

В апреле цена на газ для компаний снизилась до 2,9 грн - что будет с тарифами

2020-04-24 15:29 780

ПОЛНЫЙ СПИСОК Коронавирус в Украине: ситуация с заражением по областям

2020-04-24 12:41 681

Два условия: в Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта в Украине

2020-04-23 17:30 546

Еще новости в разделе "Украина"

Лечение от COVID-19 в Украине сегодня стоит до 10 тысяч в сутки

2020-04-24 18:34 51

Антимонопольный комитет заставил аптеки Киева резко снизить цены на маски

2020-04-24 17:31 159

В апреле цена на газ для компаний снизилась до 2,9 грн - что будет с тарифами

2020-04-24 15:29 780

ПОЛНЫЙ СПИСОК Национальная опера в связи с карантином переносит спектакли на июль - билеты действительны

2020-04-24 14:29 210
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Лечение от COVID-19 в Украине сегодня стоит до 10 тысяч в сутки 2020-04-24 18:34 51
Антимонопольный комитет заставил аптеки Киева резко снизить цены на маски 2020-04-24 17:31 159
В апреле цена на газ для компаний снизилась до 2,9 грн - что будет с тарифами 2020-04-24 15:29 780
ПОЛНЫЙ СПИСОК Национальная опера в связи с карантином переносит спектакли на июль - билеты действительны 2020-04-24 14:29 210

Лента

18:34 Лечение от COVID-19 в Украине сегодня стоит до 10 тысяч в сутки
17:31 Антимонопольный комитет заставил аптеки Киева резко снизить цены на маски
17:00 В Киеве коронавирус нашли в очередном монастыре
16:45 ВОЗ раскритиковала протокол лечения COVID-19, утвержденный Минздравом
16:33 В Украине планируют массовое тестирование граждан на коронавирус
15:29 В апреле цена на газ для компаний снизилась до 2,9 грн - что будет с тарифами
14:47 Стало известно, когда начнутся испытания на людях первой вакцины от Covid-19
ПОЛНЫЙ СПИСОК 14:29 Национальная опера в связи с карантином переносит спектакли на июль - билеты действительны
видео 14:15 Пожары в Чернобыльской зоне - почему рыжий лес никак не удается потушить
13:42 Названа реальная причина пожара в Свято-Успенском Одесском монастыре