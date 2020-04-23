Украина Антимонопольный комитет заставил аптеки Киева резко снизить цены на маски

2020-04-24 17:31 159

Торговая наценка на медицинские маски в крупнейших аптечных сетях Киева должна составлять не больше 1 гривны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава столичного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей Хмельницкий.

"Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела областным территориальным отделением АМКУ, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн", - написал он.

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По словам Хмельницкого, некоторые аптечные сети столицы вообще убрали свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина, а в сети коммунальных аптек снизили свою надбавку до 4% (56 коп.). Напомним, в Киеве сейчас зафиксировано более тысячи подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом нового типа.

Сейчас в киевском отделе АМКУ ожидают информацию от других аптечных сетей.

"Относительно формирования цены на маски почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, по их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку", - отметил Хмельницкий.

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