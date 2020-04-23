Украина Fitch понизил рейтинг Украины - что будет с экономикой страны в 2020 году

2020-04-23 14:15 213
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Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного". 

"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19… Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста", – говорится в сообщении.

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Согласно прогнозу, в текущем году экономика Украины упадет на 6,5% после роста на 3,2% в 2019 году, отражая пандемический шок COVID-19 для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, влияющую на инвестиции и частное потребление.

При этом аналитики считают, шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно более диверсифицированным товарным экспортом и снизившимися ценами на нефть.

Согласно прогнозу МВФ, ВВП Украины в этом году упадет на 7,7%, но в следующем ожидается восстановление на 3,6%.

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