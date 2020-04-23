Стало известно, когда начнутся испытания на людях первой вакцины от Covid-19

Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса на людях этим летом.
"Ученые, участвующие в разработке вакцины против Covid-19 на израильском MigVax, начнут испытания на людях этим летом", - сообщает The Jerusalem Post.
На май запланировано тестирование вакцины на грызунах. А первый этап испытаний на человеке начнется летом и продлится от полугода до 9 месяцев.
По словам старшего исследователя MigVax Итамара Шалита, дальнейшие действия будут согласовываться после клинических испытаний.
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В то же время в Германии было выдано первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против коронавируса нового типа.
А вот в Британии вскоре начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса.
В США клинические исследования вакцины против Covid-19 начались в середине марта, однако положительных результатов пока достичь не удалось
В Австралии начаты испытания сразу двух вакцин от коронавируса.
Наиболее продвинулись в исследования медики и вирусологи из Китая, где фактически эпидемия уже побеждена. Первые эффективные образцы китайские ученые планируют представить уже в течение месяца.
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