Коронавирус Стало известно, когда начнутся испытания на людях первой вакцины от Covid-19

2020-04-24 14:47 264

Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса на людях этим летом.

"Ученые, участвующие в разработке вакцины против Covid-19 на израильском MigVax, начнут испытания на людях этим летом", - сообщает The Jerusalem Post.

На май запланировано тестирование вакцины на грызунах. А первый этап испытаний на человеке начнется летом и продлится от полугода до 9 месяцев.

По словам старшего исследователя MigVax Итамара Шалита, дальнейшие действия будут согласовываться после клинических испытаний.

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В то же время в Германии было выдано первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против коронавируса нового типа.

А вот в Британии вскоре начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса.

В США клинические исследования вакцины против Covid-19 начались в середине марта, однако положительных результатов пока достичь не удалось

В Австралии начаты испытания сразу двух вакцин от коронавируса.

Наиболее продвинулись в исследования медики и вирусологи из Китая, где фактически эпидемия уже побеждена. Первые эффективные образцы китайские ученые планируют представить уже в течение месяца.

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