Украина фото + видео Вырывал с корнями деревья: на Закарпатье пронесся мощный ураган

2020-04-26 10:43 165
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25 апреля во второй половине дня Закарпатье накрыл мощный ураган, который натворил немало беды в регионе. Сильные порывы ветра вырывали с корнями деревья, которые падали на линии электропередач.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате непогоды 11 населенных пунктов Закарпатья остались обесточенными.

Также спасатели отмечают, что сильный ветер повалил восемь деревьев на автодороги.

На ликвидацию последствий непогоды были брошены спасатели местных пожарно-спасательных подразделений. Они распилили деревья и освободили проезжую часть.

Тем временем в ОГА сообщают, что в Иршавском районе сильный ветер повредил крыши зданий социальной сферы.

Так, в районной больнице было повреждено 300 квадратных метров кровли.

Также была повреждена кровля архивного отдела Иршавской РГА.

 

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