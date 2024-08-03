ВОЙНА В Украине Появилось видео мощного взрыва на аэродроме в рф

2024-08-03 14:30

Судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом, предполагают очевидцы.

На военном аэродроме Морозовск в Ростовской области РФ продолжается мощная детонация по прилету неизвестных беспилотников. Видео мощного взрыва обнародовал Telegram-канал ASTRA в субботу, 3 августа.

"Еще видео атаки на Морозовский район. По словам местных жителей, там атаковали военный аэродром Морозовск. Очевидцы предполагают, что, судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом", – говорится в сообщении.

Информация сопровождается видео, на котором местные жители делятся своими эмоциями от увиденного.

Тем временем российское минобороны заявило, что в ночь на субботу ПВО вроде бы "сбило" 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем. В частности, в небе над Ростовской областью вроде бы "уничтожили" 36 БПЛА.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали аэродром в Морозовске в Ростовской области и резервуары с топливом в Каменском районе.

На месте ударов вспыхнули пожары. Морозовск – это действующий военный аэродром. На нем базируется 559 гвардейский бомбардировочный авиаполк и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34. Раньше по нему уже были "прилеты".