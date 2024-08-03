ВОЙНА В Украине Появилось видео мощного взрыва на аэродроме в рф

2024-08-03 14:30

 

Судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом, предполагают очевидцы.

На военном аэродроме Морозовск в Ростовской области РФ продолжается мощная детонация по прилету неизвестных беспилотников. Видео мощного взрыва обнародовал Telegram-канал ASTRA в субботу, 3 августа.

"Еще видео атаки на Морозовский район. По словам местных жителей, там атаковали военный аэродром Морозовск. Очевидцы предполагают, что, судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом", – говорится в сообщении.

Информация сопровождается видео, на котором местные жители делятся своими эмоциями от увиденного.

Тем временем российское минобороны заявило, что в ночь на субботу ПВО вроде бы "сбило" 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем. В частности, в небе над Ростовской областью вроде бы "уничтожили" 36 БПЛА.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали аэродром в Морозовске в Ростовской области и резервуары с топливом в Каменском районе.

На месте ударов вспыхнули пожары. Морозовск – это действующий военный аэродром. На нем базируется 559 гвардейский бомбардировочный авиаполк и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34. Раньше по нему уже были "прилеты".

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинские военные ударили по важному складу рф под Курском, - Генштаб

2024-07-31 17:37

Президент Финляндии поддержал украинский удар по аэродрому Оленья на рф

2024-07-29 08:26

В Азовском море уже не осталось ни одного роССийского военного корабля

2024-07-26 16:31

Через месяц-полтора рф не сможет вести активные штурмы на многих направлениях, - глава НГУ

2024-07-25 18:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключать свет на выходных и когда могут вернуть графики

2024-08-03 17:30

Мобилизация мужчин до 25 лет: кого могут призвать на службу

2024-08-03 16:30

Появилось видео мощного взрыва на аэродроме в рф

2024-08-03 14:30

Как меняется система ВЛК: личный опыт мобилизованного

2024-08-03 13:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключать свет на выходных и когда могут вернуть графики 2024-08-03 17:30
Мобилизация мужчин до 25 лет: кого могут призвать на службу 2024-08-03 16:30
Появилось видео мощного взрыва на аэродроме в рф 2024-08-03 14:30
Как меняется система ВЛК: личный опыт мобилизованного 2024-08-03 13:30