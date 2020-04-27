Коронавирус В Китае осталось менее тысячи зараженных коронавирусом Covid-19

2020-04-27 15:13 378

В Китае число людей с коронавирусом, которые находятся в медицинских учреждениях, сократилось до 723 человек. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

За минувшие сутки выявили три новых случая заражения (два − ввозные, один – локальный), выздоровели 80 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано.

В целом, по данным из 31 провинции, в стране были зафиксированы 82 830 случаев коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 723 человека (52 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 474 человека выписаны из больниц, 4633 скончались.

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Также в Китае выявлены 1636 ввозных случаев COVID-19, все еще болеют 627 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии, 1009 человек выздоровели, ни один человек, въехавший зараженным из-за границы, не умер.

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