Коронавирус В Китае осталось менее тысячи зараженных коронавирусом Covid-19

2020-04-27 15:13 378
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Китае число людей с коронавирусом, которые находятся в медицинских учреждениях, сократилось до 723 человек. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

За минувшие сутки выявили три новых случая заражения (два − ввозные, один – локальный), выздоровели 80 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано.

В целом, по данным из 31 провинции, в стране были зафиксированы 82 830 случаев коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 723 человека (52 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 474 человека выписаны из больниц, 4633 скончались.

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID - ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ

Также в Китае выявлены 1636 ввозных случаев COVID-19, все еще болеют 627 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии, 1009 человек выздоровели, ни один человек, въехавший зараженным из-за границы, не умер.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем опасен Covid-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит

2020-04-27 20:00 102

Сотни людей уже привиты: в Китае начались массовые испытания вакцины от коронавируса

2020-04-27 16:30 366

Выявлены новые симптомы COVID-19 - как опознать опасную болезнь

2020-04-27 13:39 366

COVID-19: в Италии число больных падает пятый день

2020-04-26 10:30 795

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит

2020-04-27 20:00 102

Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева

2020-04-27 19:30 114

НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля

2020-04-27 19:00 108

Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса

2020-04-27 18:30 162
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит 2020-04-27 20:00 102
Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева 2020-04-27 19:30 114
НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля 2020-04-27 19:00 108
Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса 2020-04-27 18:30 162

Лента

20:00 Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит
19:30 Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева
19:00 НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля
18:30 Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса
18:00 Украинцев ждут валютные "качели" в мае: озвучен тревожный прогноз
17:30 Кличко рассказал о выходе Киева из карантина
17:00 Шмыгаль заявил, что вскоре в Украине откроют рынки
16:30 Сотни людей уже привиты: в Китае начались массовые испытания вакцины от коронавируса
15:46 Когда в Украине разрешат работу продовольственных рынков
15:13 В Китае осталось менее тысячи зараженных коронавирусом Covid-19