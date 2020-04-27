Коронавирус Выявлены новые симптомы COVID-19 - как опознать опасную болезнь

2020-04-27 13:39 186
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Центр по контролю и профилактике заболеваний США добавил шесть новых симптомов в описание коронавируса.

Перечень дополнили озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, боль в горле и потеря чувства вкуса или обоняния.

Ранее санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома COVID-19: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.

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Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.

ЦКЗ рекомендовал гражданам обращаться за помощью к врачу в четырех случаях: при затрудненном дыхании, ощущении боли или давления в груди, ранее не наблюдавшейся растерянности, синюшного цвета лица или губ.

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