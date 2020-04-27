Украина видео "Ты знаешь, кто я!" Заместитель Кличко в Киеве напал на патрульных , есть пострадавший

2020-04-27 09:40 48
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В Киеве зампредседателя горадминистрации Владимир Слончак набросился на патрульных полицейских. Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook, а затем и сам мэр столицы Виталий Кличко в понедельник, 27 апреля.

"На улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes. Причина тоже стандартная: водитель по имени Костенко Людмила Васильевна (она же депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития) забыла включить фары. По сути, ничего бы не было: в 99% случаев за такое правонарушение копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так и закончилось бы, но сбоку от Костенко сидел еще один чинуш - Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подурковать перед барышней, а потому постоянно говорил "а вы знаете, кто мы" и "завтра от вас здесь и следа не будет", - пишет Киев Оперативный.

На его реплики никто не реагировал, потому он вышел из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Слончака задержали, а патрульному вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

Сама Костенко отказалась от прохождения тестов на состояние опьянения. Машину забрали на штраф-площадку.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00", - написал Виталий Кличко в Facebook.

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Украина

видео "Ты знаешь, кто я!" Заместитель Кличко в Киеве напал на патрульных , есть пострадавший 2020-04-27 09:40 48
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