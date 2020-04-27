Коронавирус Число инфицированных коронавирусом COVID-19 приближается к 4 миллионам

2020-04-28 13:16 225
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Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 3 млн человек. Об этом сообщает Worldometers.

По последним данным, лабораторно подтверждено 3 млн 4 тыс. 891 случай заражений этой инфекцией. С начала панлемии 882 984 пациента уже выздоровели и 207 262 умерли.

Также от коронавируса в мире лечатся немногим более 1,9 млн человек, из которых 3% – 57 634 находятся в тяжелом состоянии.

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Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в США – 987 322, на втором месте Испания – 226 629, далее идут Италия – 197 675 и Франция – 162 100.

Напомним, по состоянию на данное время в Украине уже более девяти тысяч человек заразились коронавирусом. При этом выздоровели 864 пациента.

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