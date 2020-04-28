Мир В ООН признали, что пандемия COVID завершится кризисом и рекордной безработицей

2020-04-28 09:39 267
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Во втором квартале 2020 года 195 миллионов человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в апрельском докладе ООН.

"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - считают аналитики организации.

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Согласно прогнозу организации, больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

Ранее агентство Bloomberg предрекло рекордный уровень безработицы в США со времен окончания Великой депрессии, после чего последует умеренное и затяжное восстановление. Как сообщалось, за три недели работу потеряли 17 миллионов американцев. Данные предоставило Министерство труда.

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