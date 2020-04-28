Коронавирус В Украине зафиксированы случаи когда COVID-19 не давал симптомов, но убил

2020-04-28 12:44 63

МОЗ запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Об этом в эфире ICTV заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Первыми, по его словам, протестируют жителей Одесской и Сумской областей.

"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" - сказал он.

ЧЕМ ТАК ОПАСЕН КОРОНАВИРУС COVID-19 И КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ НЕГО

Сейчас в Украине отбираются на исследование образцы материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями. Образцы тестируются методом ПЦР на наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями.

"Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", - пояснил он.

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