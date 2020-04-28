Коронавирус США проводит расследование роли властей Китая в начале пандемии

2020-04-28 15:16 156

Дональд Трамп заявил, что сегодня Штаты рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса.

“Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения”, ­- сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

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Лидер США добавил, что Вашингтон проводит очень серьезное расследование о роли Пекина в начале пандемии.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на допуск иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, мог начать распространяться коронавирус.

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