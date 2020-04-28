Коронавирус США проводит расследование роли властей Китая в начале пандемии

2020-04-28 15:16 156
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Дональд Трамп заявил, что сегодня Штаты рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса.  

“Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения”, ­- сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ ОСОБЕННОСТЬ COVID И НЕ ПОВЕРИЛИ СВОИМ ГЛАЗАМ

Лидер США добавил, что Вашингтон проводит очень серьезное расследование о роли Пекина в начале пандемии.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на допуск иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, мог начать распространяться коронавирус.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Отмена карантина в Киеве - этапы, условия и точные даты снятия ограничений

2020-04-28 14:15 189

Когда и где начнутся первые испытания на людях первой вакцины от Covid-19

2020-04-28 11:15 717

В ООН признали, что пандемия COVID завершится кризисом и рекордной безработицей

2020-04-28 09:39 354

ФИФА предложила революционные изменения в правилах футбола из-за коронавируса

2020-04-27 21:30 507

Еще новости в разделе "Коронавирус"

США проводит расследование роли властей Китая в начале пандемии

2020-04-28 15:16 156

Отмена карантина в Киеве - этапы, условия и точные даты снятия ограничений

2020-04-28 14:15 189

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 приближается к 4 миллионам

2020-04-28 13:16 222

В Украине зафиксированы случаи когда COVID-19 не давал симптомов, но убил

2020-04-28 12:44 417
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

США проводит расследование роли властей Китая в начале пандемии 2020-04-28 15:16 156
Отмена карантина в Киеве - этапы, условия и точные даты снятия ограничений 2020-04-28 14:15 189
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 приближается к 4 миллионам 2020-04-28 13:16 222
В Украине зафиксированы случаи когда COVID-19 не давал симптомов, но убил 2020-04-28 12:44 417

Лента

17:00 Как и почему банки будут проверять денежные переводы украинцев
16:30 В Южной Корее заявили, что знают о месте нахождения Ким Чен Ына
15:45 Когда МИД Украины отменит запрет на сезонную трудовую миграцию
15:16 США проводит расследование роли властей Китая в начале пандемии
14:42 В Украине откроют рынки, но не все так просто - введут жесткие ограничения
14:15 Отмена карантина в Киеве - этапы, условия и точные даты снятия ограничений
13:41 Банкам разрешили блокировать карты и деньги граждан, если их происхождение не подтверждено
13:16 Число инфицированных коронавирусом COVID-19 приближается к 4 миллионам
12:44 В Украине зафиксированы случаи когда COVID-19 не давал симптомов, но убил
12:12 Карантин спровоцировал резкий переход украинских банков в онлайн