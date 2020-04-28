Коронавирус Отмена карантина в Киеве - этапы, условия и точные даты снятия ограничений

2020-04-28 14:15 192
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В рамках плана властей Киева по выходу из карантина откроют парки и скверы, а также запустят работу небольших непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, первый этап ослаблений карантинных ограничений начнется 12 мая, если не произойдет роста случаев заболевания коронавирусом.

На первом этапе ослаблений власти Киева разрешат работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв.м с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв.м. Также смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента.

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Кроме того, смогут работать кафе и рестораны с санитарной обработкой дважды в день. Разрешат работу временным сооружениям с запретом употребления еды и напитков на месте.

Также откроют небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания – ателье, с требованием не более одного сотрудника и клиента на 10 кв.м.

Будет разрешена работа адвокатам, нотариальным конторам и аудиторам с таким же требованиям к количеству людей.

Станет возможным посещение парков и скверов, но для групп не более двух человек или двух взрослых и двух детей.

На всех предприятиях и учреждениях будет обязательно носить маску и измерять температуру. Если клиент без маски, то обязательство обеспечить его средством защиты возлагается на заведение.

При этом школы, детские садики, спортивные и детские площадки, прибережные зоны отдыха на первом этапе будут по-прежнему закрыты.

"Ослабление ограничений по их посещению будет уже на следующем этапе", – сказал Кличко и добавил, что также на первом этапе продолжит работать в режиме ограничений и столичный транспорт.

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