Мир В Южной Корее заявили, что знают о месте нахождения Ким Чен Ына

2020-04-28 16:30 78
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В правительстве также отметили, что уведомили США о месте пребывания северокорейского лидера.

Властям Южной Корее известно место пребывания председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил министр объединения Республики Корея Ким Ен Чхоль на заседании парламента, сообщает Bloomberg.

"Правительство знает о местонахождении Ким Чен Ына", - заявил министр. При этом от дальнейших комментариев глава ведомства воздержался.

В свою очередь, министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва, отвечая на вопрос о предоставлении сведений о месте пребывания Ким Чен Ына властям США, заявила, что "американскую сторону должны были уведомить", так как страны находятся в постоянном контакте.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что в курсе состояния здоровья Ким Чен Ына, однако отказался раскрывать какие-либо детали на этот счет.

Напомним, в ряде американских и японских СМИ со ссылкой на анонимные источники появились сообщения о тяжелом состоянии главы северокорейского государства и даже о его возможной смерти. Слухи подогревались и тем, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с середины апреля.

Затем центральная газета КНДР Нодон синмун сообщила, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами и направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма.

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