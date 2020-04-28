Денежные переводы по-новому: в НБУ ответили на главные вопросы

2020-04-28 18:00 246

С сегодняшнего дня, 28 апреля, в Украине вступили в силу новые требования для осуществления платежей. Как сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ), новшества никак не повлияют на большинство обычных операций по переводу денег.

Сложности могут возникнуть лишь в необычных ситуациях или в случае перевода крупных сумм, уверены в Нацбанке

"Проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в частности с карты на карту, не должно возникать", – говорится в сообщении.

В то же время, НБУ подготовил ответы на самые актуальные вопросы по поводу новых правил. Многие из них касаются ограничения на неверифицированные переводы в 5000 гривен.

Если есть 10 тыс. гривен, которые нужно передать родственнику или знакомому, как он это сделать и идентифицироваться? Нужно ли идти в отделение банка и с какими документами?

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Если эти средства находятся на счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме, ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками.

Если же это наличные, которые нужно "положить" на счет родственника, тогда платеж можно совершить:

В отделении банка, имея с собой паспорт. Через устройства с функцией приема наличных – терминалы самообслуживания, банкоматы (ПТКС), которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если это, например, ПТКС банка, в котором плательщик имеет карточку, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карточки.

"В любом случае финансовые компании имеют достаточно времени, чтобы оборудовать ПТКС различными техническими возможностями. Ведь Национальный банк установил длительный переходный период – до конца 2020 года", – говорится в сообщении.

Заблокируют ли платежную карту, если клиент дважды за день получил на нее по 5000 гривен от родственника или знакомого?

"Нет. Зачисление на карточные счета клиентов – то есть обычные операции украинцев – не являются объектом проверок для финансового мониторинга. Такие низкорисковые операции не будут интересовать банки. Цель закона вовсе в другом. Банки, в соответствии с требованиями нового закона, должны акцентировать внимание на самых высоких зонах риска – рискованных и крупномасштабных операциях более 400 тыс. гривен", – объяснили в НБУ.

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При этом там подчеркнули, что банки должны выполнять технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер.

Если перевести в отделении банка наличными более 5000 гривен, имея при себе паспорт, нужно ли подтверждать их происхождение?

"Нет, не должен. Нацбанк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы. Гражданам не надо для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы. Это касается не только перевода средств другим гражданам и оплаты товаров и услуг, но и перевода средств на свой счет", – рассказали в Нацбанке.

Подтверждать происхождение средств надо только во крупных больших – более 400 тыс. гривен – операций.

Нужна ли идентификация при переводе через терминалы самообслуживания на карту, например, 10 тыс. гривен?

Если ПТКС имеет соответствующие технологические функции, тогда можно спокойно совершить сделку на ту сумму, которая нужна клиенту. Если нет, тогда в ПТКС будет установлен лимит, и клиент просто не сможет осуществить сделку на сумму более 5000 гривен.

Нужна ли идентификация при переводе с карты на другую карту 10 тыс. гривен?

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"Нет, не нужна. Ведь все держатели карт уже идентифицированы банками. Они спокойно могут осуществлять переводы, как и раньше, без всяких ограничений. Банки уже имеют информацию о них, знают привычные операции по истории платежей и тому подобное", - отмечают в НБУ.

Как пополнить кредитку через терминал?

До 5000 гривен можно пополнить наличными счет или карту без идентификации плательщика. От 5000 гривен – через банковское отделение или ПТКС, который технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки).

Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли ограничения?

"Поскольку речь идет о валютном счете имеющегося и уже идентифицированного клиента банка, никаких лимитов на зачисление средств на счет законодательством не установлено. Как и раньше, никаких лимитов и ограничений на зачисление средств на счет, перечисленных из-за границы, валютным законодательством или законодательством по финансовому мониторингу не установлено", – подчеркивают в Нацбанке.

Как получить перевод SWIFT на карту?

"Речь идет о переводе средств в иностранной валюте, который осуществляются со счета на счет. То есть это уже имеющиеся идентифицированы клиенты банка. Если банку такой перевод кажется необычным и у него возникнут вопросы – необходимо лишь объяснить суть операции", - говорится в разъяснении.

Нужна ли идентификация при покупке товара в интернет-магазине на 40 тыс. гривен, если это перевод на карту?

Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине, такой перевод средств необходимо сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, которое предусмотрено в законе.

Нужна ли идентификация при переводе наличными через международную систему 10 тыс. гривен?

"Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж – например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам", – объяснили в НБУ.

Если речь идет о переводе более 400 тыс. гривен, и нет подтверждения об источниках их происхождения, могут ли счет заблокировать, а средства на нем – заморозить?

"Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию. Открывая счет, клиент предоставляет банку информацию о себе, о своих доходах и тому подобное. Банк ежедневно наблюдает и знает историю операций клиента. Поэтому только если речь идет о нетипичной операции, которая не соответствует финансовым возможностям клиента, банк обратится за соответствующими пояснениями. Если клиент объяснит, что это, например, результат получение наследства, тогда банк осуществит операцию, и клиент сможет спокойно использовать эти средства", – рассказали в НБУ.

Как теперь пользоваться электронным кошельком? Надо идентифицировать пользователей мобильных операторов?

"Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков потребуется. Но не таких кошельков, которые используются абонентами для оплаты мобильных услуг. Закон не устанавливает требований к мобильным операторам. Речь идет о клиентах, которые самостоятельно открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять по ним различные операции – покупать товары, платить за услуги. Таких пользователей финансовые учреждения должны будут до конца года идентифицировать и верифицировать. Обычно для этого нужно будет их паспорт и идентификационный код. Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию", – говорится в сообщении.

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