Экономика Чистая прибыль банков в Украине за год возросла на 17,2 млрд

2025-02-22 13:34

Чистая прибыль банков в Украине за 2024 год составила 103,7 млрд грн, что на 17,2 млрд грн больше, чем годом ранее. Наибольшая доля прибыли - 39% - пришлась на государственный Приватбанк. Об этом говорится в обзоре банковского сектора, опубликованном Нацбанком.

Отмечается, что в четвертом квартале финансовые учреждения зафиксировали суммарный убыток в 13,5 млрд грн из-за повышения ставки налога на прибыль до 50%, начисленного ретроспективно за весь год.

В то же время несколько банков, включая четыре системно важных, еще не полностью отразили этот налог и должны сделать это в ближайшее время, указали в НБУ.

Главным источником дохода банков оставалась чистая процентная прибыль. Это стало возможным благодаря стабильным выплатам по государственным облигациям и кредитам. Банки активно увеличивали долю ОВГЗ в своих активах с целью поддержания доходности портфеля на фоне снижения ставок.

Чистый комиссионный доход также рос. Через год он поднялся на 5,2%, а в декабре впервые с начала полномасштабного вторжения достиг довоенного уровня.

Общий объем чистых активов банков увеличился на 16,2% в год. Особенно выросли вложения в ОВГЗ - на 11,2% за четвертый квартал и более чем на треть за год. Тогда как вложения в депозитные сертификаты НБУ сократились на 11,6%.

Кредитование также активизировалось. Гривневые кредиты, предоставляемые населению, выросли на 39,9% за год, в основном за счет необеспеченных ссуд. Ипотечные кредиты почти полностью выдавались через государственную программу єОселя, валовой портфель которой в четвертом квартале вырос до 24,1 млрд грн.

Для развития ипотечного кредитования требуется больше рыночных продуктов от банков, отмечают в НБУ. Однако для этого необходимо усовершенствовать регулирование рынка недвижимости и условия государственной поддержки.