Украина В Украине могут вспыхнуть три смертельные инфекции: медики забили тревогу

2020-04-28 19:00 180

Уже к концу года Украина может столкнуться с новой угрозой – вспышками кори, коклюша, столбняка и других болезней, от которых необходимо прививаться. Все дело в остановке прививочной кампании из-за карантина.

Врачи отмечают, что если из-за ограничительных мер прививки не будут делать хотя бы полгода, это может иметь негативные последствия в виде вспышек этих болезней.

"Пара месяцев роли особо не сыграет, но если после ослабления карантина люди будут беспечно к этому относиться и не проходить вакцинацию – месяц, два, пять – то это даст о себе знать. Ориентировочно, есть риск, что в этом или следующем году опять будут появляться вспышки, которые могут привести к большому количеству болезней. Риск есть. Если затянется на полгода или больше, то скорее всего, боком вылезет", – заявил инфекционист Евгений Щербина.

Детский инфекционист Виталий Евтушенко назвал такой же "запас прочности" у иммунитета, правда отметил, что для действительно серьезных последствий должно пройти даже больше, чем полгода. Также он назвал основную категорию риска – это новорожденные.

"Опасность существует. Зависит от того, насколько долго не будут проводиться прививки – все-таки, какой-то запас прочности есть. Если месяц-два их не будут делать, то особой роли не сыграет, но полгода теоретически может дать последствия. Хотя, для существенного снижения иммунизации нужно гораздо больше времени. Категория риска – новорожденные дети. Но в условиях карантина это может существенной угрозы не представлять, так как контактов меньше", – сказал он в комментарии.

Стоит отметить, что обеспокоенность по этому вопросу выразили и во Всемирной организации здравоохранения. Кроме этих трех болезней, ВОЗ допускает возвращение полиомиелита. Но Евгений Щербина считает этот вариант маловероятным, так как инфекция локализована в небольшом количестве стран и распространение на остальной мир не выглядит возможным.

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