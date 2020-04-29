Украина Автоматическую фотофиксацию нарушений ПДД перенесли до окончания карантина

2020-04-29 10:41 168
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В МВД Украины приняли волевое решение перенести запуск системы автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения, запланированный на 1 мая. Пояснили это введенными в стране карантинными мерами, которые оказали влияние и на работу подразделений полиции.

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"12 марта 2020 МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме…

Но 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации", -  сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

В связи с этим в МВД приняли решение перенесли запуск системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

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