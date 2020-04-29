Коронавирус В Украине от COVID-19 умер священник, который тайно проводил службы

2020-04-29 14:45 207
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В Тернопольской области умер больной коронавирусом священник, который тайно проводил богослужение в приватном помещении с участием людей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак.

"Накануне у нас в районе умерли двое местных жителей. Одному - 67 лет, другому - священнику - 55. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось. Священник из села Потуторов, вопреки предостережениям и неоднократным нашим предупреждениям всех священнослужителей района, тайно проводил службы в частных домах", - отметил Кудлак.

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Сейчас медики проводят огромный объем работ по установлению контактных лиц, у некоторых из них уже взяты пробы для проведения анализов в областном лабораторном центре.

Всего в Шумском районе выявлены 69 больных COVID-19, трое - умерли.

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