Чем отличается карантин в Украине от ограничений в других странах мира

2020-04-30 08:38 162

Часть отделений банков закрылась по всему миру, но в каждой стране есть своя специфика, рассказали участники круглого стола украинского Финклуба.

«В Казахстане полного карантина нет: на карантине четыре крупнейших города, а все остальные работают в нормальном режиме с соблюдением мер санитарной безопасности», – говорит управляющий директор по розничным продажам Сбербанка Казахстана Николай Суганяка.

Такой режим карантина отразился на банковской системе Казахстана.

«До 30% банковских учреждений и отделений касс почты работают для обслуживания клиентских платежей и социальных выплат, а две трети работают дистанционно. Во всех городах мы работаем более-менее стабильно. В четырех крупнейших мегаполисах банкоматы, устройства самообслуживания поддерживаются в рабочем состоянии», – рассказал банкир.

Николай Суганяка говорит, что в его стране уже треть сотрудников банков работают в отделениях, треть – дистанционно, а остальные – отправлены в отпуск без содержания.

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В Италии условия карантина намного жестче, чем в Украине, но принципы работы банковской системы в этот период похожи. «Intesa присутствует не только в Италии, но и практически по всей Европе, и средние показатели – 15% отделений закрыты», – говорит заместитель главы правления Правэкс Банка (итальянская группа Intesa Sanpaolo) Семен Бабаев.

По его словам, украинский опыт не очень отличается от европейского.

«Те отделения, которые продолжают функционировать, работают с ограниченным количеством людей, сокращенным рабочим днем, введены дистанции между клиентами, барьеры», – сказал он.

Председатель правления Пиреус Банка (греческая группа Piraeus) Сергей Наумов сообщил, что у них до 80% сотрудников работают удаленно.

«В главном офисе осталось максимум человек десять, которые приходят, подключаются к сети, чтобы отправить необходимые репорты, которые трудно отправить удаленно», – говорит он.

Его банк, как и другие украинские учреждения, ввел ограничения в отделениях. «Социальная дистанция – мы не пускаем больше двух человек в одно отделение, везде стоят дезинфекторы. Полностью обеспечили наши отделения масками, даже тестами, чтобы в случае появления симптомов мы могли с помощью врачей понимать, это коронавирус или нет», – рассказал он.

Член правления Идея Банка (польская группа Getin Holding) Славомир Шляк отметил, что в Польше деятельность банков не ограничивалась.

«Банки работают в обычном режиме, оттоков депозитов, которые бы угрожали системе, у нас не было», – сказал банкир. Он уточнил, что в Польше развито дистанционное обслуживание и безналичные расчеты, поэтому сейчас «сильных изменений не было».

В Украине уже большая часть людей работает дистанционно, а часть – отправлена в отпуск, рассказал глава Совета Независимой ассоциации банков Украины, глава наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек.

«Это не общегосударственное решение, а решение менеджмента банков. Примерно треть людей продолжает работать в офисах. Мы значительно быстрее, чем думали, перешли на технологии удаленного режима работы», – пояснил он.

При этом страны не рискнули закрыть банки на карантин.

«Вы видите, что закрыты рынки, закрыты магазины, закрыто много учреждений, но ни в одной стране мира не было разговоров о прекращении работы банков», – подчеркнул Роман Шпек.

Источник: Finclub.net

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