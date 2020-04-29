Коронавирус COVID-19 перекинулся с человека на собаку - зафиксирован первый случай заражения

2020-04-30 11:14 696

В США зафиксирован первый случай заражения COVID-19 домашней собаки. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Американское общество защиты животных.

Мопс живет в штате Северная Каролина, в городе Чапел-Хилл, в доме с тремя людьми, у которых подтвержден диагноз "коронавирус". Это первая собака, у которой обнаружили это опасное заболевание.

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Животное, вероятно, заразилось коронавирусом от хозяйки, хозяина или их сына. У дочери хозяев был отрицательный результат на коронавирус. Также болезнь обошла стороной другую собаку и кошку в этой семье.

В начале прошлого месяца органы здравоохранения Гонконга сообщили о заражении коронавирусом домашней кошки, что стало первым зафиксированным случаем передачи вируса от человека к животному.

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