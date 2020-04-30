Коронавирус фото Бунт медиков в Киеве: доктора отказались рисковать, выстроилась длинная очередь "Скорых"

2020-04-30 14:10 294

В Киеве медработники Киевской городской клинической больницы №8 в Оболонском районе устроили забастовку из-за отсутствия обещанных доплат к зарплатам.

Как сообщает Сегодня, медики отказываются работать за 3-5 тысяч гривен в условиях эпидемии коронавируса. Работники больницы собрались под зданием на улице Кондратюка. Медики утверждают, что им не увеличили зарплаты, как ранее заявляли власти.

Доктора также заявляют, что из больницы за последнее время уволилось много сотрудников - врачей и младшего персонала. Медики говорят, что они рискуют жизнью спасая пациентов, а за это получают копейки.

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"Бойкот коллеги устроили еще вчера и два часа не принимали пациентов. Очередь из скорых образовалась на несколько десятков метров. Чиновники говорят, что увеличат нам зарплаты, но мы получили еще меньше чем было. У людей просто не выдержали нервы, и они перестали принимать пациентов. Руководство говорит, что денег нет и когда они появятся – никто не знает, может к средине мая. Но ведь мы принимаем пациентов и сами рискуем заразиться коронавирусом. К нам привозят людей и у них подтверждается коронавирус. После этого их увозят, а нам говорят молчать и продолжать работать. Сегодня утром больных мы снова не принимали и требуем от городских чиновников разобраться в сложившейся ситуации", - цитирует Сегодня одного из медиков.

В то же время в КГГА говорят, что изучают сложившуются ситуацию с бойкотом медиков.

"Сейчас разбираемся с этой проблемой - почему финансовые трудности возникли именно в Киевской городской больнице №8. Медики других городских больниц почему-то не выходят на митинги, а в этой больнице устроили бойкот. Сейчас главный врач больницы как раз докладывает о ситуации в департамент здравоохранения КГГА. Если есть проблемы с доплатами, то этот вопрос будет оперативно урегулирован", - сказал замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

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