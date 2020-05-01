Мир Трамп уверен, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого

2020-05-01 12:41 243

Президент США заявил, что у него есть информация, которая подтверждает, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском Ухане.

Как сообщил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, он уверен, что новый коронавирус появился в Уханьском институте вирусологии. При этом он отказался раскрывать подробности, сославшись на секретность.

Также американский лидер полагает, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого.

"Коронавирус пришел из Китая, и это неприемлемо. Мы сейчас выясняем, как это произошло. Мы должны получить ответ, и он определит, как я буду относиться к Китаю", − указал Трамп.

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По его словам, Пекин либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.

"Я бы сказал, что он (вирус), вероятно, вышел из-под контроля, − предположил американский президент.

Из-за ситуации с коронавирусом заключение американо-китайской торговой сделки носит вторичный характер, заявил Трамп.

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