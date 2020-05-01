Мир Трамп уверен, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого

2020-05-01 12:41 243
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Президент США заявил, что у него есть информация, которая подтверждает, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском Ухане.

Как сообщил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, он уверен, что новый коронавирус появился в Уханьском институте вирусологии. При этом он отказался раскрывать подробности, сославшись на секретность. 

Также американский лидер полагает, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого.

"Коронавирус пришел из Китая, и это неприемлемо. Мы сейчас выясняем, как это произошло. Мы должны получить ответ, и он определит, как я буду относиться к Китаю", − указал Трамп.

ОБЩИЙ ВЕС ВСЕГО КОРОНАВИРУСА COVID-19 В МИРЕ - 1 ГРАММ

По его словам, Пекин либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.

"Я бы сказал, что он (вирус), вероятно, вышел из-под контроля, − предположил американский президент.

Из-за ситуации с коронавирусом заключение американо-китайской торговой сделки носит вторичный характер, заявил Трамп.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, чем так опасен коронавирус 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям

2020-05-01 16:27 111

В Германии из 163 тыс зараженных Covid-19 более 120 тысяч уже вылечены

2020-05-01 15:38 147

Мифы и реальные факты про COVID-19 - чего на самом деле стоит бояться

2020-05-01 10:38 357

Раскрыта загадка повторного заражения COVID-19 - коронавирус оказался намного опаснее, чем все думали

2020-05-01 08:33 2013

Еще новости в разделе "Мир"

Ким Шредингера! В ООН признали, что не в курсе жив или мертв лидер Северной Кореи

2020-05-01 14:45 219

Трамп уверен, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого

2020-05-01 12:41 243

Исследователи по вопросам КНДР сообщили детали здоровья Ким Чен Ына

2020-04-30 17:30 687

В Южной Корее заявили, что знают о месте нахождения Ким Чен Ына

2020-04-28 16:30 969
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Ким Шредингера! В ООН признали, что не в курсе жив или мертв лидер Северной Кореи 2020-05-01 14:45 219
Трамп уверен, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого 2020-05-01 12:41 243
Исследователи по вопросам КНДР сообщили детали здоровья Ким Чен Ына 2020-04-30 17:30 687
В Южной Корее заявили, что знают о месте нахождения Ким Чен Ына 2020-04-28 16:30 969

Лента

17:33 Пожары в Чернобыльской зоне: уничтожены тысячи гектаров заповедников
16:27 COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям
15:38 В Германии из 163 тыс зараженных Covid-19 более 120 тысяч уже вылечены
14:45 Ким Шредингера! В ООН признали, что не в курсе жив или мертв лидер Северной Кореи
14:16 В поисках порно в Сети мужчина нашел видео 18+ со своей женой
13:43 Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями
видео 13:15 Самые мощные психологические фильмы про игру на выживание + бонус
12:41 Трамп уверен, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого
12:13 Швейцария ослабила карантин и планирует открыть границы
КАРТА 11:42 Прогноз погоды на начало мая: сегодня начнутся дожди, грозы и похолодание