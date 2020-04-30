Коронавирус Общий вес коронавируса COVID-19, который заразил мир, составляет - 1 грамм

2020-04-30 12:16 231

Чтобы показать, насколько опасен китайский коронавирус нового типа, исследователи измерили его вес.

Выяснилось, что тысячи мегатонн мощности атомных бомб, которыми страны размахивали во времена холодной войны - просто ничто, по сравнению с COVID-19, от которого мы сегодня спасаемся карантином.

Итак, вес одного коронавируса - 0,85 аттограмм (0,85Х10-18).

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Чтобы поразить одного человека нужны примерно 70 миллиардов вирусов весом 0.0000005 (5Х10-7) грамм. Известно, что общая численность инфицированных в мире - около 2 миллионов. Общий вес вирусов, поразивших такое количество людей - 1 грамм.

Только представьте, всего 1 грамм коронавируса поставил на колени все человечество, обрушил экономики наиболее развитых стран мира, поразил миллионы человек.

Для сравнения, украинская монета в 10 копеек вести в два раза больше, а 25 копеек тяжелее в три раза. Если сравнить со шлифованным рисом, то 1 грамм весят примерно 30 зернышек.

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