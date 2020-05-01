Коронавирус В Турции сделали уже более миллиона тестов на коронавирус и выявили...

2020-05-01 20:39 228

В Турции по данным на сегодня 49 тысяч с коронавирусной инфекцией выздоровели и были выписаны из больниц.

Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, за последние сутки в Турции подтверждено еще 93 летальных исхода от коронавируса нового типа (Covid-19), общее число погибших достигло 3 174 человек.

Суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 120 000, поскольку еще у 2 615 человек тесты на вирус дали положительный результат.

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Кроме того, в Турции продолжает сокращаться количество пациентов, проходящих курс лечения от Covid-19 в отделениях интенсивной терапии. Он также сообщил, что число новых случаев заражения находится на прогнозируемом уровне.

Только, за прошедшие сутки было сделано 42 000 тестов на наличие Covid-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 1 млн анализов.

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