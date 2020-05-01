В Германии из 163 тыс зараженных Covid-19 более 120 тысяч уже вылечены

В Германии из 163 000 заболевших коронавирусом уже излечились более 123 000 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.
За минувшие сутки в ФРГ коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 1470 человек. 156 больных умерли. Всего за время пандемии скончались 6623 человека.
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Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в стране решили открыть школы и разрешить спортивные состязания. Сроки данных шагов обсудят на следующей неделе.
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